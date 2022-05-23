股市套牢換住套房是真的 轉運解套方案造福股民

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（中央社記者江明晏台北23日電）疫情未見趨緩，飯店業大推促銷方案，拉抬住房率，寒舍集團旗下新開幕的寒居酒店近期推出的「轉運解套」方案，提供套牢股民入住升等，打中股民心聲，獲得網友熱烈討論。

本土疫情持續延燒，營運深受波及的飯店業大推促銷方案，寒舍集團旗下新開幕的寒居酒店近期宣布「轉運解套」方案，提供股市被套的股民入住升等，即日起至6月30日，預訂入住寒居酒店的賓客，於辦理入住時出示各大券商APP，單一個股未實現損益超過30%，即可以最高享23折優惠價格入住，享套房升等優惠，更可延遲退房至台股收盤。

自今年1月起股市歷經多波修正，指數至今已大跌逾2000點，寒居酒店的促銷方案，打中許多套牢股民，網友熱議發文指出「股市無情，飯店有愛」、「單一個股-30% ，這個有點可憐~」，該臉書粉絲團PO文還標籤幾句股民心聲，包括：「一張不賣奇蹟自來」、「今晚不住公園來住桃花源」等，都獲得網友共鳴。

近期飯店業紛紛加大促銷力度，雲朗集團日前宣布，即日起推出環島雙城遊系列住宿聯賣，攜手集團旗下五家飯店推出住一晚送一晚的聯賣假期，可預訂6月30日前的住房。

台北晶華酒店推「6000元入住，即贈6000元消費購物金」方案，等於零元住宿再度出籠，住宿費可全抵美食、禮盒與五星客房內各項備品消費，有望挹注住房率回升。（編輯：張均懋）1110523