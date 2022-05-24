碳費初期費率下半年討論 環署擬滾動調升

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（中央社記者張雄風台北24日電）為達2050淨零目標，環保署擬課徵碳費，將會以先大後小，分階段徵收的方式進行，預計下半年會有初期費率、2030年滾動檢討調升的機制與外界討論。

歐洲商會-低碳倡議行動（ECCT LCI）、綠色和平、商業周刊今天舉辦「台灣碳定價策略：邁向全球淨零」前瞻論壇。

主辦單位ECCT LCI主席Giuseppe Izzo說明，碳定價將能促使更多低碳解決方案出爐，但是如何設計和實施一個有效的碳定價市場將是極其複雜，這需要產業的積極參與以及國際相互合作才有可能實現。

行政院環境保護署環管處長兼氣候變遷辦公室兼主任蔡玲儀表示，雖然國際間有歐盟碳排放交易系統（ETS），但台灣能否實施或加入仍須再討論；而台灣碳定價的方式是碳費先行，將會由企業的溫室氣體排放量先大後小，分階段徵收的方式進行。

蔡玲儀說明，是否會有碳稅，是由財政部視碳費實施情形，再就環境面、經濟面及產業面綜整評估；而碳費是屬於特別公課，徵收所得的經費成立基金，專款專用於產業減碳。

至於碳費費率怎麼訂？蔡玲儀說，目前討論內容包括世界銀行、經濟合作暨發展組織（OECD）、國際貨幣基金組織（IMF）都有報告可參考，但還是要考慮國內國民所得、消費水準，現在在做費率對經濟的衝擊評估，是以經濟工具的角度來看待碳費，下半年會有機會與外界做比較完整的報告、溝通。

蔡玲儀強調，2030年是重要時間點，下半年會討論初期費率，但也會做2030年前的滾動調整機制，「一定是跟著全球上升的趨勢」，但如何預測跟規劃還要討論。

行政院能源及減碳辦公室副執行長林子倫補充，碳定價在國際上有多種形式，包括碳費、碳稅、碳交易甚至碳關稅，台灣以碳費先行，其他形式未來也會同步評估，但「不會重複課徵」。（編輯：陳政偉）1110524