端午節危機解除 台鐵工會取消不加班

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（中央社記者余曉涵台北25日電）台鐵企業工會理事長陳世杰今天證實，工會常會已經通過取消端午節不加班，後續中秋節、國慶日等節日是否會不加班，將視交通部對工會訴求的實現狀況決定。

不滿台鐵公司化草案未與工會充分協商，台鐵企業工會繼5月1日發起不加班活動之後，原本規劃今年端午節也將再度發起不加班活動，並將在今天邀請常務理事、15個分會的理事長及全國火車駕駛產業工會主要幹部開會討論是否要在端午節不加班。

台鐵企業工會理事長陳世杰今天接受媒體聯訪表示，端午節不加班活動確定取消，後續國慶日、中秋節等不加班活動是不是要進行，還要看交通部與行政院對於台鐵工會提出的訴求實現狀況。

由於工會會議討論近3小時，陳世杰表示，會中工會成員有很多意見，也討論很多議題，端午節不加班只是其中1項，最後雖然聽到很多意見，但仍無異議通過取消端午節不加班。

陳世杰說，由於近期本土COVID-19疫情嚴重，也沒有什麼旅客坐車，如果在這時候發起不加班活動，到時候也會傷害到工會、台鐵局跟旅客。（編輯：張芷瑄）1110525