種苗業邁入數位管理 預警高麗菜不超種將更精準

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（中央社記者楊淑閔台北25日電）種苗改良繁殖場今天發表費時5年建置的「蔬菜種苗智慧化產銷管理系統」，有助預定性生產的育苗業精準生產，也能更精準預警高麗菜超種，已12、13家使用，用Line App即可訂貨。

農委會種苗改良繁殖場今天召開「產銷數位化管理—蔬菜種苗智慧化產銷管理系統」記者會，發布以上資訊。

推動這項任務的種苗改良繁殖場副研究員蔡瑜卿指出，農委會自106年起推動智慧農業，種苗場開始建置「蔬菜種苗智慧化產銷管理系統」，讓位處農業上游，須有專業設備、設施、技術與良好經營管理能力，來進行預定性生產的蔬菜育苗業者，更精準營運。

種苗改良繁殖場場長張定霖進一步說明，整個系統的建置分三個階段，首先是讓原本習慣傳統簿記、白板記錄的業者，進階到數位作業，期間獲得大宗蔬菜育苗業者、茄果類及瓜類嫁接業的青農協助，費時近3年，不斷修正完成。

第2階段則是建構示範場域，期間經歷衝撞期，因為有的年長業者無法使用電腦，須做介面處理，例如再整合或是採用一鍵式功能因應。

第3階段則要進入即時處理，須能從遠端操作，以符合青農、新創業者的需求，讓他們願意使用，並讓青農跟青農學習使用，目前是推廣期間，歡迎青農申請使用，不收費，只要自備網路、電腦設備即可。

育苗業者第3代、自創采禾蔬菜育苗場的郭月盈說，以前年總出貨量僅能粗估幾十萬珠，導入系統可掌握出貨精準數據，例如初秋甘藍一季19萬株，這對計畫型生產的她來說，可參考往年數據播種、排程，很重要。

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張定霖強調，這一切要先能數位化，接下來才能一步步依序走向精準化、自動化、智慧化，以及最後的即時處理，現在已可使用Line App訂貨，青農晚上去PUB娛樂，照樣能處理業務。

最後他說，育苗業者是高度專業的產業，全國約200家中已有12、13家使用此管理系統，預計達到30到50家使用時，擬推動政府酌予補助使用，除由產業組織自主管理系統，並由種苗場、農委會資訊部門介入輔導，扮演監督、維安、促進系統長期發展、伺服器的維護等角色；長年惱人的高麗菜超種問題，預警數據也會更精準。（編輯：陳政偉）1110525