暨大擬承接南開科大財產 但尚未接獲捐贈函文

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（中央社記者吳哲豪南投26日電）國立暨南國際大學今天表示，南開科技大學有意捐贈全部財產並由暨大承接，且南開科大於規劃捐贈初期就多次溝通、交換意見，但校方尚未收到南開科大決議捐贈函文。

媒體報導南投南開科大由國立暨南大學承接，南開財產也捐給暨大，暨大指出，財產由暨大承接為實情，但仍未收到南開科大決議捐贈函文，學校也未要求南開只留用50歲以下教師。

自由時報報導，私校工會指南投唯一科技大學「南開科技大學」，將由國立暨南國際大學承接，私立南開科大校長許聰鑫表示，少子化對大學衝擊大，南投縣僅「南開」一所技職教育大學，為讓技職教育在南投縣存續下去，兩校商討以「捐贈→承接」合併，但為轉制後教職員的工作保障、組織改制等問題，兩校成立交流平台，目前程序正在進行中。

中央社記者今天上午致電國立暨南國際大學人員，校方人員指出，相關人員都在開會中，稍晚會發出新聞稿針對此事作回應。暨南大學中午也發出新聞稿說明，南開科大有意捐贈全部財產並由暨南大學承接確為實情，且南開科大於規劃捐贈初期就針對此事多次溝通、交換意見，只是學校至今尚未收到南開科大決議捐贈的函文。

暨南大學指出，有報導指學校要求原南開教師只留用50歲以下者為不實消息，依據私立學校法規定，私立學校決議將全部財產捐贈其他學校法人後，即須辦理停招、停辦、清算、解散事宜，前開事項涉及財產清算及後續學生、教師安排事宜，皆由捐贈方依規定處置。

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暨南大學表示，樂見南開科大以「原校就學、原校畢業」原則安置既有學生，另為學校未來開辦技職教育事務所需，學校也希望未來借重原南開科大教職員工之力，擇優聘為本校專案教師或校務基金約用人員。

暨南大學指出，如能承接南開科大捐贈財產，將透過與南開科大所共建協作平台，橋接南開科大原有產業實務優勢，積極擴展對南投縣產業數位轉型之影響力，為南投發展願景注入活水、開創新局。（編輯：陳仁華）1110526