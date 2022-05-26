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疫調系統接觸人數日期不可改 填寫不實有法律責任

2022/5/26 18:24（5/26 18:38 更新）
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（中央社記者陳婕翎、張茗喧台北26日電）5月中旬起，「確診個案自主回報疫調系統」開放民眾24小時內可修改資料，指揮中心今天提醒，自主回報疫調部分項目如接觸者人數、日期不可修正，填寫不實有法律責任。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診人數不斷增加，中央流行疫情指揮中心逐步優化「確診個案自主回報疫調系統」，日前因考量民眾因部分資料填寫錯誤或未完全，致無法收到相關電子版通知書，為減輕地方政府衛生單位負擔，系統開放民眾24小時內可再次編輯1次。

指揮中心發言人莊人祥今天下午疫情記者會中表示，「確診個案自主回報疫調系統」自5月中旬起修改功能，開放24小時內可修正一次的機會，但考量民眾有配合疫調、提供正確資料義務，有些項目是無法修正，如接觸者人數不可縮減、接觸日也不能修改。

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指揮中心再次強調，請確診民眾於送出資料前，務必謹慎檢查後再發送，以免影響自身權益，指揮官陳時中提醒，即使現在防疫處於自主應變階段，但回報相關資訊仍然是疫調一環，有密切接觸同住家人才需要填寫，民眾不可任意填，甚至把親人通通填進去，填寫不實是有法律責任的。

另外，國內傳有民眾疑似三度染疫，陳時中表示，據各國相關報告，確診者染疫5天後體內病毒不再具有複製能力，但每個人狀況不太一樣，染疫者若PCR檢測陰性，不代表體內完全沒有病毒，可能只是測不出來，即使測出陽性，也可能只是病毒屍體，不見得有傳染力，若有症狀應落實戴口罩。（編輯：陳政偉）1110526

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