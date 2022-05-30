31日鋒面及西南風影響易有雷陣雨 大台北防豪雨

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氣象局表示，31日鋒面接近及西南風影響，大台北可能會有局部大雨或豪雨。圖為26日台北市中正區民眾穿上雨衣騎車。（中央社檔案照片）

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（中央社記者張雄風台北30日電）氣象局今天表示，明天鋒面接近及西南風影響，苗栗以南不定時會有局部短暫陣雨或雷雨，大台北則可能會有局部大雨或豪雨；預計6月1日至6日鋒面北移，端午連假各地降雨以午後雷陣雨為主。

中央氣象局今天下午發布大雨特報，對流雲系發展旺盛，宜蘭地區及新竹至新北山區有局部大雨發生，請注意瞬間大雨、雷擊及強陣風；並針對新北市、桃園市、新竹縣、宜蘭縣發布大雷雨即時訊息。

氣象局預報員林定宜告訴中央社記者，明天鋒面接近及西南風影響，水氣增多，天氣不穩定。

林定宜指出，明天降雨區域以苗栗以南不定時會有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區則是午後局部短暫雷陣雨，並會有短延時強降雨，特別在大台北地區可能會有局部大雨或豪雨，山區、東北部地區午後也可能會有局部大雨發生。

溫度方面，林定宜表示，明天各地低溫約攝氏24至26度，北部高溫29至31度，其他地區33至35度。今天最高溫以台東縣金峰鄉38.4度最高，主要是縱谷地型加上過山沉降，不易散熱所導致。

林定宜說，預計6月1日至6日鋒面會北移至台灣北部海面，台灣為西南風環境，降雨以中南部地區有短暫陣雨或雷雨，其他地區多雲到晴。

林定宜進一步說明，其中在6月1日至3日，除了中南部外，北部山區、大台北及東半部地區因熱對流影響，易有午後局部短暫雷陣雨；4日至6日降雨範圍再增加北部平地午後也易有局部短暫雷陣雨。

林定宜提到，6月起又會再轉熱，較31日鋒面影響期間高溫會再回升1、2度左右；整體來說，端午連假期間各地要注意高溫及午後局部短暫雷陣雨，中南部則是不定時的短暫陣雨。

林定宜表示，目前看來梅雨季還沒結束，6月7日至10日台灣主要是西南風影響，不排除鋒面會再接近，但後期預報仍有不確定性，氣象局會持續觀察。

林定宜提醒，明天清晨基隆北海岸有零星短暫陣雨；今明兩天，金門及馬祖易有低雲或局部霧影響能見度，請注意。（編輯：陳仁華）1110530