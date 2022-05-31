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台灣高鐵暑假營隊 6/1開放報名

2022/5/31 10:05
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（中央社記者余曉涵台北31日電）台灣高鐵將在暑假舉辦8梯次營隊，要帶學員走訪多個鐵道文物蒐藏與保存機構，深度探索台灣及世界鐵道文化的歷史底蘊，從6月1日起開放報名。

台灣高鐵今天發布新聞稿表示，「台灣高鐵2022暑假營隊」將從6月1日至6月8日止，開放網路報名。

台灣高鐵說，暑假營隊分為大專組、高中職組、國中組及國小組5、6年級，每組各2梯次，限量8梯次，採網路報名。

台灣高鐵將在6月9日以電腦抽籤方式決定錄取名單，每梯次正取30名、備取10名，並於6月10日在活動報名網頁公告錄、備取名單。

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根據台灣高鐵規劃，暑假營隊將安排探訪「台灣高鐵探索館」，讓學員有機會深度了解台灣及世界鐵路發展歷程，更透過1：1的高鐵車頭模型、擬真駕駛艙、高鐵文物及許多有趣的互動裝置。

另外，台灣高鐵說，也將安排走訪國立台灣博物館鐵道部園區以及國家鐵道博物館籌備處等國內知名的鐵道歷史保存與展示機構，除有專業講師全程導覽解說外，也將透過團體活動進行鐵路知識分享。（編輯：方沛清）1110531

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