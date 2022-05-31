紓困措施無視照顧者需求 民團籲有薪防疫照顧假

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（中央社記者吳欣紜台北31日電）行政院日前公布新一波產業及勞工紓困措施，民間團體今天發聲明，直言政府迴避疫情對性別平等衝擊、無視照顧者需求，呼籲發防疫照顧假津貼、提供必要服務工作風險津貼。

行政院推動新一波振興作為，針對助產業與護勞工部分編列經費共新台幣332.7億元，其中護勞工部分，勞動部分別針對減班休息勞工、失業勞工以及青年訂有紓困計畫，將配合「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」延長實施至明年6月底止。

對於政府紓困措施，婦女新知基金會今天發聲明指出，產業營運受損有政府防疫預算補貼產業，但政府是否有看到勞工跟家庭的損失所造成的生活不安與焦慮，政府單面向的補助產業，而收入損失的勞工卻可能在多次請假、復班又請假後，自願或非自願地離開職場，落到經濟安全邊緣。

聲明也提到，各級學校在頻繁地實體、停課與遠距教學間切換，勞工家長被迫請假陪伴與照顧小孩學習，而以女性工作人員為多數的公共醫療與照顧服務現場，近期大量增加的各種檢疫與醫療工作，至今硬撐著人力短缺與勞動的惡化，但政府的紓困措施卻未積極回應疫情衝擊中的照顧需求。

聲明呼籲，政府應提供受僱者防疫照顧假期間津貼每日約1138元，而防疫照顧假的請假事由應擴大為防疫期間受僱者有需要照顧家庭成員者皆可申請，且也應補貼防疫期間「提供必要服務」相關人員的工作風險津貼，包括醫護、社工、教師、托育及長照服務人員等。

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此外，也呼籲政府應考量自營作業者也有家庭照顧需求，政府應提供與受僱者一視同仁的補償效果，而勞工紓困方案也應增加協助女性就業及非典型就業者的相關措施。

聲明表示，去年相關統計已證實女性就業受到疫情衝擊的程度更加嚴重，失業或被迫減班休息、減少收入的人都以女性居多，但去年政府頒布的勞工紓困措施大多限於有加入就業保險的資格，許多女性因考量照顧家人需求而從事非典型就業、或沒有加保，呼籲政府應針對非典型就業者提出相關的紓困方案及協助女性就業措施。（編輯：張芷瑄）1110531