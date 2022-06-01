TVBS「11點熱吵店」涉性暗示情節 NCC罰80萬

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（中央社記者蘇思云台北1日電）NCC表示，TVBS歡樂台「11點熱吵店」節目中，出現來賓抖動身體部位及具性暗示情節等內容，違反不得妨害兒童或少年身心健康規定，並在節目宣傳特定產品，依法開罰新台幣80萬元。

國家通訊傳播委員會（NCC）今天審議110年第8次廣播電視節目廣告諮詢會議案件，決議開罰2案，1件違反節目為置入性行銷規定1件、1件違反妨害兒少身心健康規定；另有3件發函改進。

NCC表示，台灣藝術台去年6月10日「母娘慈悲」節目，刻意影響節目內容編輯、直接鼓勵購買置入廠商產品，致違反置入性行銷規定，開罰20萬元。

NCC指出，TVBS歡樂台去年6月10日「11點熱吵店」節目中，出現來賓抖動身體部位及具性暗示情節等內容，違反不得妨害兒童或少年身心健康規定。同時也發現節目中有宣傳特定產品情況，NCC依法開罰80萬元，也請業者針對節目製播人員及主持人辦理性平及法遵教育訓練。

NCC指出，TVBS新聞台去年6月1日播出「午間12.13新聞」節目，報導有關民間可否自行採購新冠肺炎疫苗，考量相關報導影響政府施政及民眾權益，函請業者改進，建議報導內容多方比對，以提升報導正確性，且不同觀點的報導，其內容篇幅與時間長度應合乎比例原則。

其次，TVBS台去年7月7日播出「地球黃金線」節目，函請業者改善事項為，呈現多款汽車時，相關介紹不宜集中在特定品牌，避免產生節目與廣告未區隔的疑慮。

此外，緯來電影台去年7月10日「角頭-浪流連」節目，請業者改善事項為，電影雖列為輔15級，但考量電視深入每個家庭，劇中吸毒片段過於詳細清楚，應調整加註警示訊息，提醒觀眾注意。（編輯：林淑媛）1110601