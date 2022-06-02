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台大與Gogoro合作 推校園永續治理計畫

2022/6/2 11:36
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（中央社記者陳至中台北2日電）台灣大學今天宣布與Gogoro共同推動「校園永續治理計畫」，將從課程、實習合作等方面著手，將產業技術觀點帶入校園，也將舉辦創意競賽，徵集永續發展議題的解決方案。

台灣大學今天發出新聞稿，與Gogoro合作的「校園永續治理計畫」，共有8項執行方案，包括課程合作、實習計畫、產學合作、創意競賽、校園大使、體驗中心、試乘體驗、環保藝術。雙方已於4月簽訂合作意向書，今天正式對外發布。

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台大校方指出，Gogoro成功啟動台灣交通工具「油轉電」的新時代，與台大推動2048年達到100%碳中和的目標契合。雙方預計於111學年合作開設「永續治理與影響力」課程，引入業界講師分享經驗，並讓學生更瞭解台灣的綠電環境。

計畫也包含「台大永續校園學生創意競賽」，參賽者須發想現有校園永續問題及具體解決方案，Gogoro作為協辦單位，將提供電動機車獎品及一年的實習機會。另外也將在校內徵選綠能大使，推廣環保藝術活動。（編輯：陳政偉）1110602

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