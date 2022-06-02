記帳士公會捐贈快篩試劑 盼拋磚引玉助弱勢

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（中央社記者郭建伸台北2日電）民進黨立委沈發惠今天偕中華民國記帳士公會全國聯合會舉行記者會，宣布記帳士公會全國聯合會將捐贈1200劑快篩試劑給予關懷團體，盼能拋磚引玉，善盡社會責任幫助弱勢民眾，為全民防疫盡心力。

沈發惠表示，今天是一年一度的記帳士節，5、6月是記帳士最忙碌的時候，必須協助全國數十萬家的中小企業完成報稅，工作非常辛苦；記帳士站在服務基層的第一線，可說是驅動台灣經濟發展不可或缺的螺絲釘，他要對全台4000多名記帳士表達祝賀和感謝。

沈發惠指出，有鑑於近來疫情嚴重，記帳士的作業時間受到影響，因此他也向財政部爭取將申報時間延長，讓營業稅申報有更彈性的作法，避免記帳士過勞或因報稅不及而遭裁罰。

沈發惠表示，去年的記帳士節正逢疫情嚴峻，沒有舉辦慶祝活動，今年同樣面臨嚴重疫情，改以愛心關懷，捐贈快篩試劑給予弱勢族群，期盼能發揮拋磚引玉效果。

記帳士公會全聯會理事長嚴秀琴說，今年記帳士節碰上嚴峻疫情，公會省下經費發起愛心捐贈一批快篩劑給弱勢族群，盼善盡社會責任。

全聯會副理事長陳炫銘表示，平常中小企業遇到困難會尋求記帳士協助，有感於「取之於社會，用之於社會」，今年發現許多社福團體缺乏快篩試劑，因此發起快篩捐助行動，感謝立委協助媒合。

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受贈關懷團體代表、苗栗縣中港溪產業文化復耕協會理事長陳詩弦表示，感謝記帳士公會全聯會捐贈，協會將儘快聯繫地方各弱勢團體，把這批快篩試劑分送到需要的弱勢家庭。

受贈關懷團體代表、牡丹心社區發展協會顧問林秉宥表示，協會長期服務在地弱勢家庭及老人，並提供送餐服務，也因為位於南新莊，接壤樹林、桃園龜山屬工業發展地區，大量勞工朋友上班也需要快篩試劑，這次捐贈活動將有助於勞工朋友繼續拚經濟，（編輯：黃國倫）1110602