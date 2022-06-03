龍洞灣現海漂垃圾 環署攜跨部會分工處理

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（中央社記者楊淑閔台北3日電）媒體報導龍洞灣出現垃圾，環保署今天表示，近日當地海岸區域乾淨，僅較遠海面漂流零星垃圾，東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處將持續清理；海洋潮流帶來垃圾，海委會也撈除。

環保署今天發布新聞說明，除了東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處將加強清理海漂垃圾，海委會海洋保育署也已調度人力與船舶撈除氣候及潮流帶來的海漂垃圾。

另外，新北市政府環保局2日也派員至現場稽查，在龍洞灣岬步道發現3處被非法棄置垃圾，已請土地權管單位於10日前完成清理，以減少陸源垃圾流入海洋。

環保署並說，東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處也會派員加強巡檢頻率，新北市環保局則將於重要路口處架設監視器，防範非法亂倒垃圾。

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環保署補充，「向海致敬」政策的推動，對於海岸清理有明確權責分工，已界定全國1988公里海岸權管單位，透過整合中央及地方政府執行定期清、立即清、緊急清的機制執行任務；統計109至110年底，全國約清理13.8萬公噸垃圾。

此外，同時提供「立即清」管道，建置「海岸清理資訊平台」https://ecolife2.epa.gov.tw/BeachCleanup/，一經接獲民眾通報，即通知海岸權管機關清理，並可在平台查詢清理結果。（編輯：張芷瑄）1110603