數位學習修讀碩士在職專班 累計逾2000人畢業

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（中央社記者許秩維台北5日電）為提供國人多元學習方式，教育部自民國96年起開放大專辦理數位學習碩士在職專班，至今累計逾2000人畢業，目前有16個專班持續開辦中。

教育部今天新聞稿指出，為符應國際及科技發展趨勢，教育部於民國95年將數位學習碩士在職專班納入正式法規，96年試辦數位學習碩士在職專班，110年增加招收與國外大學合作的境外學生二年制專科班、學士班、碩士班及博士班，放寬以遠距教學授課的學分數。

教育部表示，數位學習碩士在職專班開放大專校院特定領域系所辦理以數位學習方式修習碩士學位，教師透過同步與非同步遠距教學策略，運用線上帶領技巧，使學生融入數位學習的情境。

例如台灣師範大學「海外華語師資數位碩士在職專班」，因應全球數位學習潮流，培育海外華語文教育高階人才，以解決人才短缺問題；政治大學「圖書資訊學數位碩士在職專班」則培育理論與實務並重的圖書資訊學和檔案學高級專業人才，並保留部分偏遠離島及境外學生名額。

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教育部提到，歷年來陸續通過中正大學、淡江大學、中國文化大學等12校開辦24個數位學習碩士在職專班，涵蓋教育、資訊、圖資、企管、商管、傳播等多元領域，累計畢業人數逾2000人。

教育部指出，數位學習專班每年分2梯次辦理，第1梯次為每年2月，受理數位學習碩士在職專班、數位學習境外學生專班的碩博班申請；第2梯次為每年8月，受理數位學習境外學生專班的二年制專科班及學士班申請，歡迎有興趣的大專校院踴躍申請。（編輯：謝雅竹）1110605