桃園捷運棕線環評案 補新莊斷層調查後再審

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（中央社記者張雄風台北6日電）環保署今天審查桃園捷運棕線環評案，環委認為本路線可能與新莊斷層平行，但報告中對地質調查的內容不足；行經路線、站體均在地下水位以下，應加強評估，本案建議補充修正後再審。

行政院環境保護署今天召開「桃園都會區大眾捷運系統棕線（桃園-龜山-迴龍段）環境影響說明書」專案小組第2次初審會議。

開發單位桃園市政府表示，計畫路線全長約11.4公里，規劃7座車站，BRH01至BRH05為地下車站，BRH06、BRH07為高架車站。BRH01站可與台鐵桃園站、捷運綠線G07透過連通動線銜接轉乘；BRH07站與萬大線LG21站共站，並與新莊線透過連通動線銜接轉乘。

開發單位說明，特定物種調查發現有麝香貓、大冠鷲、領角鴞及八哥等4種為珍貴稀有保育類野生動物，台灣藍鵲及紅尾伯勞等2種為其他應予保育野生動物，因此與桃園捷運綠線共用維修機廠，取消原機廠及原BRH06站規劃，以減輕對原機廠及原BRH06站附近生態影響。

環評委員表示，本路線與新莊斷層平行，「路線很可能一大段沿著斷層帶在跑」，但在報告中地質內容交代太少；另外部分地質敏感區，有2處在過去曾有山崩情形，但這部分也都沒有交代。

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另外，環委提到本開發案工期長、範圍大，但逕流廢水、土壤沖刷及生活污水等都是分別評估，應以最劣情境評估開發對鄰近地面承受水體的影響，並研提減輕措施；針對BRH01至BRH05行經路線、站體均在地下水位以下，應補充評估開發及營運對地下水體的影響。

環委最後建議本案補充修正後再審，並以圖示方式確實呈現路線行經新莊斷層延伸及可能影響範圍；補充施工期間對鄰近既有建築物安全風險評估，研提安全監測緊急應變管理計畫。（編輯：張雅淨）1110606