南開科大擬捐暨大 私校工會：恐影響今年度招生

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳至中台北8日電）南開科大擬捐贈校產給暨南大學，要求7月12日前回覆意願。私校工會理事長尤榮輝表示，南開並非專輔學校，現在這個時間點宣布，像是開啟「自殺模式」，勢必影響今年度的招生。

暨南大學今天舉辦師生公聽會，校方發布新聞稿，證實已接獲南開科大董事會函詢是否有意願接受捐贈。新聞稿並稱南開科大董事會未雨綢繆，擬循私立學校法第72條，規劃捐贈給暨大，實為勇於承擔與兼顧師生權益的做法，需要極大決心與勇氣。

然而，南開工專（南開科大前身）創辦人顧李淑華次女、現任董事顧珮箴今天發布「不要讓南開消失：拯救南開，刻不容緩」影片，指南開校庫資金還有新台幣4.18億元，「口袋猶有餘糧」，且不是專案輔導學校。她抗議部分公益董事推動「不樂之捐」，並說暨南大學自己招生也面臨不足，南開董事會像是後母選女婿，偏選一個在深山老林、臥病多年的窮秀才。

私校工會理事長尤榮輝今天接受中央社電訪，對南開科大董事會的程序感到不解。他說，在校內師生都沒有共識、校務會議也沒有決定要不要停招、停辦前，就對外宣布捐贈消息，形同開啟「自殺模式」，不但直接影響今年度的招生，也難兼顧教師工作權、學生受教權。

立法院三讀通過「高級中等以上學校退場條例」後，私校退場有2條路，一是在未被列為「專輔」的狀況下，循「私立學校法」有3年改善期；另一條路是被列為「專輔」後循「退場條例」，改善期為2年。

尤榮輝表示，近期許多根本未被列入專案輔導的私校，就急著走向退場，可能是擔心學校一旦被列「專輔」，很多事情都會受限，董事會將被加派、解散，轉型時程縮短，失去處置校產的彈性，無法有尊嚴的退場。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

尤榮輝推測，私校可能是覺得趁還有足夠資金，循「私校法」的途徑退場，比較有可能提供優惠的優離措施，對教職員也較有保障。不過他認為，退場畢竟是相當敏感的事，不該輕易對外宣布，否則不但斷了學校生路，更會引起校內恐慌。

尤榮輝呼籲有意退場的私校，應以「軟著陸」的方式，先縮小規模、逐步停招系所，花2、3年時間妥善處理程序，以時間換取空間。近期宣布111學年度停辦的蘭陽技術學院，就是一個較好的典範。（編輯：張芷瑄）1110608