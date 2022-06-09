大學分科測驗報名起跑 已領畢業證書可個別報名

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（中央社記者陳至中台北9日電）111學年度大學分科測驗今天起到20日開放報名，由於部分高中應屆畢業生已辦完離校手續、領到畢業證書，大考中心開放已取得畢業證書者可由原校集體報名，也可個別報名。

因應108課綱改革，指定科目考試（指考）於111學年度轉型為分科測驗，不考國文、英文、數乙等科，考試也由3天縮短為2天。7月11日考傳統理組科目，包括物理、化學、數甲、生物；7月12日考傳統文組科目，包括歷史、地理、公民與社會。

大考中心日前宣布，因應6月9日到20日的報名期間，部分高中應屆畢業生已辦完離校手續，因此開放已取得畢業證書者，可選擇由原就讀學校集體報名，或採個別報名。還沒取得畢業證書的話，則一律由原校報名。

大考中心呼籲應屆畢業生留意報名期限，也希望高中能與學生保持聯繫，千萬別兩頭落空，喪失應考機會。

另外，在7月舉行的分科測驗，將全面開放冷氣。考生如果因身心因素，想在無冷氣試場應試，須在報名時加註，報名截止後就不能更改。

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111學年度分科測驗新增同時包含選擇（填）題與非選擇題的混合題型，作答時使用1張A3正反面答題卷，同時作答選擇題與非選擇題，取代過去的答案卡和答案卷；其中公民與社會考科將首次出現非選擇題。

大考中心也提醒，目前仍屬COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）疫情期間，分科測驗各項防疫措施最遲將於考前2週公告在大考中心網站「最新訊息」及「分科測驗考試專區」，請考生留意，另請考生能注意個人防疫措施，避免至人群聚集處，保持身心健康。（編輯：謝雅竹）1110609