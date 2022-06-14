錸德攜手力麗布局餐飲品牌實體店 擬3年展10店

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（中央社記者韓婷婷台北14日電）錸德今天宣布攜手力麗集團旗下餐飲品牌「老媽拌麵」，由錸德取得台灣區實體店代理權進行展店，採取板前專門店型模式，搶進快速餐飲領域，預計3年開10店，為集團餐飲版圖再添生力軍。

錸德集團積極拓展餐飲娛樂版圖，成效亦展現在營收成長上，2022年前5月衝出新台幣9000萬元營收，已達去年全年營收水準。錸德看好「老媽拌麵」實體展店經營代理權加入後，集團餐飲事業版圖更趨完整。

老媽拌麵為力麗集團旗下好食樂食品公司的國民麵食龍頭品牌，長年位居台灣袋裝麵市場前3名，去年第4季起更穩居電商銷售冠軍；目前於全球銷售超過20個國家，年銷售逾150萬袋。

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宅經濟促使餐飲電商化已是不爭的疫後趨勢，錸德集團認為，食飲是一門體驗至上的事業，融合職人專精技術，製程透明、縮短廚房到餐桌距離的板前店模式，更能獲得疫後時代消費者的信賴。

錸德集團專責餐飲的大樂司文創公司董事長特別助理孔姵涵表示，採用「板前美食專門店」模式，顧客與師傅面對面，餐點現點現做，看得見食材新鮮安全，適用於小坪數店鋪，易於風險控管與業態彈性調整，營收面更能發揮高輪轉、高回收特性，是後疫時代進可攻退可守的營運發展策略。（編輯：張良知）1110614