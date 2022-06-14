連結桃園航空城 國1甲線環評案縮減路段過初審

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（中央社記者張雄風台北14日電）環保署今天審查國1甲線環評案，本案配合桃園航空城開發，由於原方案在國道1號以東路線經過桃煉廠涉及安全議題，在高公局承諾縮減開發範圍後獲環委認同，本案建議通過初審。

行政院環境保護署今天召開「國道1號甲線計畫環境影響評估報告書初稿」專案小組第2次初審會議。

開發單位交通部高速公路局表示，根據最初計畫內容，本案原自桃園市大園區竹圍漁港附近台61線起，行經蘆竹區，於龜山區銜接國道1號，續經中油桃園煉油廠東側，迄於桃園區台1線。

高公局指出，有鑑於國道1號以東路線經過桃煉廠涉及安全議題、通過土石流潛勢溪流及地質敏感區、鄰虎頭山公園考古遺址等，因此本次開發計畫縮減開發規模為「台61線至國1」路段。

高公局表示，本案路線總長度約11公里，國1甲全線布設4處交流道，分別為台61系統、桃5及機場連絡道、桃3及國1系統交流道；國1系統交流道僅布設往返國1北上匝道。

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環評委員對於縮減開發範圍大致表示肯定，有環委提到，由於工程沿線穿山甲特別多，是滿特殊的生態系，希望對於稀有動植物加強衝擊減輕措施；本案預計影響森林面積約16.2公頃，明顯對減碳效益有衝擊，應評估減少影響面積的可行性；希望開發單位補充高架路段與周邊景觀融合規劃。本案建議補充修正後通過初審、送環評大會審查。

桃園市副市長李憲明表示，對此開發案樂觀其成，由於此工程開發配合桃園航空城進行，而航空城的10個標案去年都已開工，希望國1甲線能盡速開發，若有需要地方配合的都全力配合。（編輯：張雅淨）1110614