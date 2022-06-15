歲修機組全歸隊加水情好 經部保證夏季供電沒問題

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（中央社記者曾智怡台北15日電）經濟部次長曾文生今天表示，5月罕見用電負成長，主因天氣較涼；對於今夏供電，他強調，歲修機組皆已全數歸隊，加上水情良好，夏季用電高峰供電不會有問題。

炎夏將至，曾文生今天接受Yahoo TV「齊有此理」主持人王時齊專訪指出，今年除4月底國內疫情升溫加上溫度高，導致備轉容量率較低以外，其餘供電狀況皆良好；值得注意的是，5月用電甚至負成長，以往幾乎都是年增，主因天氣較涼緣故。

曾文生表示，目前歲修機組已全數歸隊，加上水庫滿水位，夏季用電高峰供電「不會有問題」；要注意的反而是人為操作疏失，造成電網受損狀況等。

他指出，台灣面積小，但有超過4000萬瓩供電能力電網，為配合經濟快速發展，供電重點在於效率，「和韌性彼此會相互對抗」，畢竟具備韌性代表有供電餘裕。

舉例而言，電力過去都是「1+1」甚至「1+2」線路備援，為穩定送電，兩組「1+1」合併後有4條線，若1條線下去檢修、2條線送電，將只剩1條線可作為備援，以機率來看，發生事故影響系統衝擊將會變大，303大停電即是此情形導致。

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他進一步說明，303大停電正是因為3月部分線路、機組仍在檢修，當時為檢修其中1條線路，將2組線路併成1組，等於將系統串連在一塊，才造成系統性衝擊。

曾文生表示，目前台電降低風險方法是，不要在尖峰時段檢修，將重新安排相關工作實施時間，例如冬天是檢修主要時間，反之夏天「機組跑順」、電廠穩定運作，供電其實相對穩定；隨再生能源越來越多，相關設備起降次數也會增加。（編輯：張均懋）1110615