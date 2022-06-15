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COVID-19疫情整理包
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COVID-19疫情整理包1/268

北市疫情趨緩 防疫急門診將陸續退場

2022/6/15 16:32（6/15 16:43 更新）
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圖為6日民眾在台北醫院防疫急門診排隊候診，醫護人員引導動線。（中央社檔案照片）
圖為6日民眾在台北醫院防疫急門診排隊候診，醫護人員引導動線。（中央社檔案照片）
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（中央社記者陳昱婷台北15日電）台北市今天新增4396例COVID-19本土個案，市長柯文哲表示，疫情已趨緩，捷運運量開始回升至過往的60%，醫療量能進入盤整期，各大醫院防疫急門診將從作業量低的開始慢慢撤掉。

台北市政府今天下午舉行COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫因應記者會，柯文哲說，從每日新增病例來看，疫情已過了洪峰，進入高原期。

柯文哲指出，隨著疫情趨緩，人流逐漸上升，捷運運量已經從過去的最低40%回到60%，但還是要拜託大家，維持戴口罩、勤洗手、保持社交距離等基本動作。

柯文哲表示，醫療量能開始進入盤整期，各大醫院防疫急門診會從作業量低的開始慢慢撤掉，而防疫專責病床數量已經跟中央申請降到急性病床的15%，因為現在住院跟出院數量大概分別是164、163人，空床數則有1240床，要空出一些量能來處理一般疾病。

台北市副市長蔡炳坤補充，針對兒童第2劑疫苗，內湖、西門、景美及文化國小將在18日及25日開設接種站，施打意願看起來很熱絡，第2劑莫德納已經有7593人造冊，第1劑輝瑞兒童疫苗也有2456人造冊。

蔡炳坤說，第2劑疫苗校園接種將在6月27日到7月1日進行，主要針對輝瑞兒童疫苗，如果有莫德納的需求一樣會協助接種，另外還有常態開設的疫苗預約平台及醫院門診，讓家長有多元選擇。（編輯：李亨山）1110615

（台北市政府提供）
（台北市政府提供）
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