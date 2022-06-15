專審會人才庫疑有「狼跡」 教育部允預防性下架

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（中央社記者陳至中台北15日電）全國教育產業總工會今天指出，「教育專業審查會調查輔導人才庫」中，有人涉及性平案件遭停聘調查。教育部表示，調查期間經主管機關或學校通報，將採預防性下架。

全國教育產業總工會（全教產）今天發布新聞稿，指接獲基層教師爆料，教育部公告的人才庫中，有人涉及校園性平案件遭停聘調查中，已不適合擔任專審會的調查和輔導人員，擔心學校誤聘。

教育部今天下午以文字回應中央社，人才庫的調查員、輔導員，如涉及不適任情事遭調查，期間由主管機關或學校通報，會採「預防性下架」，後續再視調查結果恢復上架或移除名單。

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教育部表示，「教育專業審查會調查輔導人才庫」中的名單，是由主管機關、學校推薦，並須參與培訓，才能取得資格。國民及學前教育署已於5月函請各主管機關及學校推薦教師時，須審認教師是否有涉及不適任的情形。

專審會的職責是調查教師是否有「教學不力」或不能勝任工作的具體事實。其中教師代表必須任教6年以上，曾擔任性平委員，或曾獲頒教學專業相關獎項、擔任過國民教育輔導團或群科種子教師。（編輯：卞金峰）1110615