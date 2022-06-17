富胖達增收平台費惹議 北市府將行政調查

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（中央社記者吳欣紜台北17日電）外送平台foodpanda於6月時無預警增收平台服務費，引發消費者不滿，短時間內申訴案件高達831件。消保處今天說，將請北市府行政調查外送平台是否違法。

富胖達（foodpanda）於6月6日對會員發出通知，為支應營運必要成本，7日起酌收平台費，北北基每單收新台幣5元、桃竹地區每單收3元，這也是foodpanda首次在台灣收取平台費。

不滿外送平台無預警增收平台服務費，消費者提起消費申訴，行政院消費者保護處發布新聞稿指出，根據統計，截至15日止，此事件消費申訴案件高達831件，若併同其他消費爭議統計，foodpanda今年已經被申訴高達1706件。

消保處簡任消保官王德明告訴中央社記者，為了維護消費者權益，10日已經請台北市政府、6地區地方政府及富胖達公司開會，會請北市府儘速依消費者保護法進行行政調查，就此案件確認是否有違反消保法及民法規定，並請6地區地方政府儘速處理消費申訴案件。

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王德明也提到，富胖達公司在會議中允諾，接獲各縣市政府消費爭議案件後，會依個案協商討論。

王德明呼籲，消費者如果與富胖達公司間產生消費爭議，可依消保法規定，向消費者保護團體、各地方政府消費者服務中心申訴或至行政院消費者保護會網站（https://cpc.ey.gov.tw/）進行線上申訴，也應完整保留各項訂單資料，以利召開協商會議時提出、保障自身權益。（編輯：管中維）1110617