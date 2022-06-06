foodpanda首次收平台費 7日起北北基每單多5元、桃竹3元

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（中央社記者潘智義台北6日電）外送平台foodpanda今天對會員發出通知，為支應營運必要成本，7日起將酌收平台費，北北基每單收新台幣5元、桃竹地區每單收3元，這也是foodpanda首次在台灣收取平台費。

對於foodpanda將收取平台費，外送平台Uber Eats表示，目前沒有計畫收取平台費，將會持續專注帶給消費者最好的經驗，包含價值感和經濟實惠的選擇。

foodpanda聲明指出，未來將持續發揮平台影響力，致力提供消費者更完善的外送服務體驗。為感謝用戶諒解與支持，foodpanda將提供所有受影響用戶一張85折優惠券，單筆最高可折抵60元。

foodpanda指出，國外的外送平台其實已有收取平台費的情形，在台灣則是首次收取，主因營運成本增加，目前與5年前的營運規模不可同日而語，客服、App的維運成本都高於以往，希望能透過平台費反映成本。

foodpanda強調，收取平台費的作法與疫情無關。（編輯：張均懋）1110606

外送平台foodpanda 6日通知7日起將酌收平台費，有訂閱foodpanda pro服務使用者不滿認為不符合年約內容。（圖取自facebook.com/foodpandaTaiwan）