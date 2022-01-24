3家外送平台交通預防不符規範 罰6萬限期改善

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外送平台業者Uber Eats、foodpanda、Lalamove皆因未符合交通事故預防相關規範，各罰新台幣6萬元並限期改善。（中央社檔案照片）

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（中央社記者張雄風台北24日電）為避免外送員搶快造成交通事故，勞動部今天說，已稽查優食台灣、富胖達、小蜂鳥國際物流等3家主要平台業者，皆因未符合交通事故預防相關規範，裁罰新台幣6萬元並限期改善。

勞動部職業安全衛生署發布新聞稿表示，外送員交通事故，除造成外送員職業災害外，並損及路人交通安全，近日已邀集地方政府勞動檢查機構針對優食台灣（Uber Eats）、富胖達（foodpanda）、小蜂鳥國際物流（Lalamove）等3家主要平台業者實施稽查。

經檢查結果，3家外送平台業者對「食品外送作業危害防止計畫」中有關交通事故預防部分均未有完整規劃及執行紀錄，且未具體告知外送員食品外送工作環境及作業活動可能產生危害，除通知立即改善外，並分別裁處6萬元罰鍰。

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職安署副署長朱金龍告訴中央社記者，這次稽查主要是配合政府降低交通事故的政策方向，避免外送員在配送過程中搶快；限期事業單位一週內改善完成，不排除會在一個月內複查。

職安署指出，民眾外送需求因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情警戒而增加，但是外送員的作業安全不能因此被忽略，外送平台應明確告知外送員外送作業工作環境實況、可能產生危害，並應有效管理外送派單機制，減少外送員超速搶快、違規轉彎、闖紅燈等造成交通事故等，以保障外送員本身及用路人交通安全。（編輯：管中維）1110124