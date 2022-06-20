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花蓮地震規模6.0 不排除一週內有規模4以上餘震

2022/6/20 09:42（6/20 10:09 更新）
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花蓮地區20日9時5分發生規模6.0地震。（圖取自國家災害防救科技中心LINE帳號）
花蓮地區20日9時5分發生規模6.0地震。（圖取自國家災害防救科技中心LINE帳號）
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（中央社記者張雄風台北20日電）花蓮縣光復鄉今天上午發生規模6.0地震，氣象局地震測報中心表示，這裡位於破碎帶，是地震好發區，不排除未來一週內會有規模4至5左右的餘震。

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根據中央氣象局最新資訊，今天上午9時5分在花蓮縣政府南南西方37.7公里，位於花蓮縣光復鄉發生芮氏規模6.0地震，地震深度6.8公里。最大震度花蓮5弱級；台東、南投4級；台南、宜蘭、嘉義、彰化、台中、雲林、新北等地區達3級。

氣象局地震測報中心主任陳國昌告訴中央社記者，震央位於花蓮破碎帶，算是地震的好發區，規模也不小，未來一週內不排除會有規模4至5左右的餘震。（編輯：謝雅竹）1110620

氣象局發布國家級警報。（中央社）
氣象局發布國家級警報。（中央社）
花蓮地區20日9時5分發生規模6.0地震。（圖取自氣象局網頁cwb.gov.tw）
花蓮地區20日9時5分發生規模6.0地震。（圖取自氣象局網頁cwb.gov.tw）
（圖取自國家災害防救科技中心LINE帳號）
（圖取自國家災害防救科技中心LINE帳號）
20日上午9時39分花蓮再發生規模5.0地震。（圖取自氣象局網頁cwb.gov.tw）
20日上午9時39分花蓮再發生規模5.0地震。（圖取自氣象局網頁cwb.gov.tw）
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