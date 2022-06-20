花蓮規模6.0淺層地震全台有感 研判無關323地震

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（中央社記者張雄風台北20日電）花蓮縣光復鄉今天上午發生規模6.0地震。地震測報中心表示，本次地震深度6.8公里，也是該地區規模超過5以上深度最淺的一次；判斷本次地震是主震，與323規模6.7地震無關。

根據中央氣象局，上午9時5分在花蓮縣政府南南西方37.7公里、位於花蓮縣光復鄉發生芮氏規模6.0地震，地震深度6.8公里，最大震度花蓮5弱級。

氣象局地震測報中心主任陳國昌今天在地震記者會中表示，今年第6次規模超過6，這次地震全台有感，震央區自1990年起至今，規模大於6的只有2次，規模大於5的有14次，其中有4次是深層地震、淺層有10次，今天是最淺一次。

陳國昌進一步說明，花東縱谷西側就是一個大斷層，也就是板塊交錯的地方，震央的位置就在光復斷層的上方，震因是否與斷層有關還要再進一步詳細調查，不排除是斷層或是破碎帶的作用。

陳國昌說，截至上午10時有4次餘震，其中一次在9時39分達規模5.0，不排除未來2天還會發生規模超過5的餘震，規模超過4的可能在一週內還有，甚至一個月內還會有規模3左右的餘震。

陳國昌提到，歷史紀錄來看光復鄉不算地震好發區，因此累積的能量多，在縱谷西邊是剛性較高的結構，累積、釋發能量的時間會比較久，目前判斷規模6.0應該是主震，後續不會有更大的地震。

他指出，就長期平均值而言，規模超過6的地震一年約2至3個，近幾年來的確次數較多，如去年有4次、今年有6次。

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其中，今年6次規模6以上地震中，有3個是相互有關的，就是在3月23日花蓮縣政府南方、東部海域的規模6.7地震（台東長濱震度達6弱級），另外附帶2次超過6的餘震；另外3次規模6的地震是互相無關的，也就是本次地震與323地震無關，也不是它的餘震。

陳國昌說，有史以來規模6以上最多次數是在1999年，也就是921地震那年，引發規模6以上（甚至達規模7）的地震、含主震有13個。（編輯：陳清芳）1110620