花蓮地震規模6.0最大震度5弱 國家級警報發布
2022/6/20 09:08（6/20 09:59 更新）
花蓮地區20日9時5分發生規模6.0地震。（圖取自氣象局網頁cwb.gov.tw）
（中央社台北20日電）根據中央氣象局最新資訊，今天上午9時5分發生芮氏規模6.0地震，地震深度6.8公里，震央位於花蓮縣政府南南西方37.7公里（位於花蓮縣光復鄉），最大震度花蓮縣5弱，台東、南投4級，台南、宜蘭、嘉義、彰化、台中、雲林等地區達3級。
氣象局也針對南投縣、彰化縣、花蓮縣、台東縣發布國家級警報，呼籲民眾就近避難。
上午9時39分震央附近再發生規模5.0地震，地震深度6.5公里，最大震度花蓮4級。累計今天花蓮已發生5起地震，其中3起為小區域地震。（編輯：謝雅竹）1110620
氣象局發布國家級警報。（中央社）
20日上午9時39分花蓮發生規模5.0地震，地震深度6.5公里，最大震度花蓮4級。（圖取自氣象局網頁cwb.gov.tw）
上午9時39分震央附近再發生規模5.0地震，地震深度6.5公里，最大震度花蓮4級。累計20日花蓮已發生5起地震。（圖取自氣象局網頁cwb.gov.tw）
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