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中佳燃氣機組環評案 空污抵換對策須補件再審

2022/6/20 13:13
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（中央社記者張雄風台北20日電）環保署今天審查中佳電廠燃氣機組環評案。中佳公司提出興建燃氣機組，可替代台中電廠的燃煤機組，達到空污抵減；然而環委認為中佳需自提空污抵換對策，最後建議補充修正再審。

行政院環境保護署今天召開「中佳燃氣複循環電廠興建計畫環境影響說明書」專案小組第2次初審會議。

開發單位中佳電力事業股份有限公司表示，位於台中市龍井區台中港工業專業區，開發面積約6公頃，規劃約57至65萬瓩級複循環機組。

開發單位強調，根據台電公司審查系統衝擊報告結論，本計畫併入港工配電後，台中電廠燃煤第1至第4、第9、第10機組需停用1部，本計畫空氣污染物排放強度遠低於台中電廠燃煤機組，改善大台中空氣品質。

然而環評委員指出，新設中佳的機組卻是用台中電廠進行空污抵換「不合邏輯」，應就台中發電廠若無法配合抵換作業時，研提相關抵換措施具體替代方案。

另外環委也指正開發單位，在回覆意見中提到「植物狗牙根雖為全球入侵種資料庫所列物種，但於台灣屬原生種」；這樣的說法是「魚目混珠」，台灣有恆春狗牙根，但與本案所列的的學名不同，質疑「都已經是入侵種植物了，為何還要種？」

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環委建議重新檢核植栽樹種適宜性，並將複層式植栽納入考量；各項設施可能發生鳥類撞擊情形，並將鳥類撞擊監測納入營運期間環境監測計畫，並補充基地及鄰近地區秋、冬季候鳥生態調查資料。

另外，由於本案緊鄰海岸，有排放水的問題，可能會造成影響，應該要有潮間帶的調查，並提出衝擊評估及減輕對策。會議歷時約2.5小時，最後建議補充修正再審。（編輯：陳清芳）1110620

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