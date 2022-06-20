台灣首府大學列專案輔導 教育部官員到訪座談

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（中央社記者楊思瑞台南20日電）台灣首府大學擬向教育部申請停招，教育部列為專案輔導學校，今天派官員到學校與教職員工及學生代表座談，了解相關意見並成為日後協調處理依據。

教育部高教司長朱俊彰等人組成查核訪視小組，上午抵達台灣首府大學（台首大）校園後，首先安排查核各項資料行程，接著安排與教職員工、學生代表座談，持續到下午4時結束，過程並未對外公開，處理結果將在近日對外統一說明，校方與學生自救會也暫未對外發表意見。

台首大日前傳出擬向教育部申請111學年起停止各學制招生，學生組成自救會在校內遊行抗議，要求保證原校畢業。董事會後續發表聲明，強調會盡量兼顧學生受教權及教職員工權益。董事會因無法於5月底期限內籌足資金，由教育部列為專案輔導學校。

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有參與座談的學生指出，教育部人員在座談會中指出，這次專訪主要了解學生需求，待匯整後進行評估，是否介入停招停辦並啟動安置計畫，以尊重同學意願為前提，教育部並同意建立暢通管道，與學生保持對談。

會中有學生問到關於學分認定問題，教育部官員表示，會協助從寬認定，在職專班可專案處理，但原則上私立轉私立，不可能轉到公立學校。台首大目前大三、研究所一年級學生約200人，預計可望順利於明年畢業，其餘約300名學生最快在7月、8月間進行輔導安置。（編輯：方沛清）1110620