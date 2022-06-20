石斑魚活魚運搬傳借牌 漁業署：查明會對外公布

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（中央社記者楊淑閔台北20日電）中國以檢出禁藥為由，13日起暫停輸入台灣石斑魚。漁業署近日發布溯源抽驗無虞的結果，今天表示，外界質疑有借牌出貨之事，已做文件比對，調查結果出爐會對外公布。

行政院農業委員會漁業署副署長林國平接受中央社記者電話訪問時做上述表示。

他指出，石斑魚相關產銷因應對策，已於11日召開記者會宣布，將在屏東及高雄兩個石斑魚產地設立冷鏈物流，拓銷歐美等地1000公噸；強化內銷，透過電商平台、農漁會超市及連鎖通路等促銷1600公噸；鼓勵業者在魚塭及海上箱網養大，不要急著上市，約計1000公噸，藉此避免同期間大量上市、衝擊魚價。

關於外銷日本方面，他說，石斑魚一直有出口日本，最近3年統計顯示，108年外銷日本32公噸、109年25公噸、110年2公噸，今年1到5月出口0.476公噸，包含生鮮冷藏冷凍加工，品質必須取得ISO22000及HACCP資格，品管嚴格。

至於國內把關抽驗，林國平說，截至5月9日，公告可輸銷中國的石斑魚養殖場為458場，全台石斑魚養殖規模則約2000場。

抽驗有兩種樣態，首先是針對全國陸域的整體養殖業魚塭約4萬公頃面積，就其中91%有申報放養量，會從中一年抽驗一次，近年合格率在98%以上、99%左右，去年甚至100%合格。

另一種則是參與石斑魚養殖登錄場驗證抽查及餌料申請進口計畫的養殖場，每年抽檢一次，抽樣母體為458場，110年抽驗46場、約占1成，都合格，今年至6月16日已抽驗21場，也都合格；若不合格，會被剔除在名單外，禁止出口，想恢復出口須重新申請。

關於執行檢驗工作的實驗室，他說，漁業署沒有自己的檢驗實驗室，經由公開招標進行，實驗室的資格要符合衛福部食藥署相關檢驗資格規範，以及取得財團法人全國認證基金會（TAF）相關資格，今年由中央畜產會得標、負責檢驗。

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外界推測中國接下來要禁止台灣午仔魚輸入，林國平說，他不做此預測，110年午仔魚出口9520公噸、產值新台幣11億元，其中7成外銷中國，已比過去的9成降低，這種魚不大尾，適合行銷給家庭料理食用。

漁業署統計，午仔魚110年養殖466公頃，年產量1萬3000公噸，年產值25.04億元，池邊價平均每公斤192.6元，屏東縣產量占8成、高雄市占15%、台南市占3%。（編輯：管中維）1110620