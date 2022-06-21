教團指高教公共化承諾未兌現 籲政府擴大補助

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（中央社記者許秩維台北21日電）高教工會今天表示，目前公立大學生比例偏低且有性別失衡趨勢，總統蔡英文提出的高教公共化承諾並未兌現，呼籲政府擴大對公私校的補助，並拒絕公校減招、調漲學費等訴求。

台灣高等教育產業工會今天舉行記者會，檢視總統蔡英文於2012年首次競選總統時發布的「10年政綱」，並呼籲高教公共化承諾不應跳票，應拿出具體政策儘速落實。

高教工會組織部主任林柏儀指出，蔡總統在10年政綱中的「教育政綱」，訴求高教改革方向為「擴大高等教育公共化程度：逐步調整公立及私立院校的學生比例，長期達成公立院校學生數過半的目標」；但根據教育部統計，110學年度大一新生22.3萬人中，僅7.5萬人（33.6%）就讀公立大學，擴大高教公共化、達成公校生過半的目標恐已淪為跳票。

此外，高教工會進一步觀察更發現，不但公立大學生比例偏低，且出現「性別失衡」趨勢。

林柏儀提到，根據教育部統計資料，目前公立大學新生中，男性占比不但高於女性，且過去10年竟有連年攀高趨勢，反映教育資源分配及性別平等的惡化，顯示台灣不但有公立高教容量不足的問題，還出現「性別不平等」的分配狀況。

政治大學勞工研究所教授劉梅君表示，近來有私校團體提議政府推動公校減招及調漲學費，根本是「削足適履」，學校存在是為了提供學生好的教育品質，站在高教公共化立場，公校名額的增加都還不夠，豈有再減招之理。

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至於私校團體建議調漲學費，劉梅君認為，提高學費也意味著學生學貸負擔會增加，加上未來畢業後可能還要面臨低薪處境，後續更可能衍生年輕人難以結婚、生育等問題，因此高教經費的投入迫在眉睫，才能符合高教公共化的核心精神。

高教工會也提到，高教公共化承諾不該淪為空話一場，呼籲政府擴大對公私立學校的補助，減輕各校對學雜費的依賴，並透過改善生師比，維持總體教師員額不變，以提升教學品質，對於公校減招、調漲學費等訴求，應嚴正拒絕。（編輯：張雅淨）1110621