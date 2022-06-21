實體期末考惹議 中一中指維持不變有設防疫試場

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台中一中21日下午召開記者會，校長林隆諺（中）宣布，期末考維持原訂計畫採實體測驗方式，有防疫疑慮的學生，可申請防疫試場應考。中央社記者趙麗妍攝 111年6月21日

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（中央社記者趙麗妍台中21日電）台中市高中以下遠距教學至30日，多數高中職採實體期末考，有學生今天陳情要求取消實體評量。台中一中今天表示，維持原訂實體測驗，對防疫有疑慮的學生，可申請防疫試場應考。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情持續，台中市府日前指出，台中市高中以下學校遠距教學延長至6月30日，期末評量則比照去年第3級警戒，改採多元評量方式。

目前全台中市計有34所高中職舉辦實體期末考。其中，台中一中規劃採取到校評量，有學生在網路發起請願活動，希望高中職取消實體評量，截至昨天已有逾萬名學生參與連署。

台中一中、台中高工、中科實中、華盛頓高中等學校，以及台灣高中職學生聯合會等單位學生代表今天前往台中市政府遞交陳情書，希望高中職取消實體評量。

台中一中上午召開會議，會中就防疫規劃、學生意見進行討論，最後決定依照原訂規劃，維持實體測驗，並在下午召開記者會。

台中一中校長林隆諺表示，將依照原定計劃採取實體考試，但加強防疫管控，比照國中教育會考的防疫規格辦理。對於防疫有疑慮的學生，可申請在人數少、環境通風的防疫試場內應考。

林隆諺指出，實體期末考期間，若有學生確診則通知家長接回，此班學生移到防疫試場繼續考試，原本的班級將清理消毒。學校以公平、公正的態度處理，維持學生健康，也讓大學升學管道有公平依據。

台中一中補充說明，目前高三學生已畢業，學校有25個班級教室將用作防疫試場，比照國中教育會考規劃，每間試場容納20人，預計可供500人使用。截至昨天為止，有15人申請在防疫試場內應考。

台中高工經防疫小組開會討論，也將採取實體測驗，台中高工指出，考量成績評量部分，未來有繁星、推甄等升學方式，以實體測驗較為公平、公正、公開。

台中高工表示，若學生的狀況不允許或有確診，則採多元評量方式，成績經過換算不打折，校內學生在2週前已經施打完第3劑COVID-19疫苗，目前第3劑疫苗覆蓋率達9成。

台中女中指出，目前校方仍維持實體到校考試，已規劃好相關防疫作為，若確診或居家隔離無法到校者，成績依相關辦法換算。（編輯：戴光育）1110621