雙北等9縣市高溫資訊 吳德榮：下週觀察熱帶擾動

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（中央社記者張雄風台北22日電）氣象局今天針對雙北、南高屏等9縣市發布高溫資訊。氣象專家吳德榮表示，今天至28日受太平洋高壓影響，天氣晴朗炎熱，午後留意短暫雷陣雨；下週有熱帶擾動發展的可能，但仍需觀察。

中央氣象局今天發布高溫資訊，天氣高溫炎熱，今天中午前後南投縣、雲林縣、嘉義市地區，台南市、高雄市、屏東縣近山區或河谷，花蓮縣縱谷為橙色燈號，可能連續出現攝氏36度高溫；台北市、新北市地區為黃色燈號，預估氣溫達36度以上。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象．老大洩天機」表示，最新歐洲模式模擬顯示，今天至28日「太平洋高壓」逐漸增強西伸、再逐漸東退北抬，天氣雖略有變化，但幅度不大。

吳德榮指出，今、明2天「太平洋高壓」增強西伸，各地天氣晴朗炎熱，高溫都在36度左右，注意防曬、防中暑；午後雲量增多、局部短暫雷陣雨範圍略縮小，大部分在山區，少部分平地受影響，有較大雨勢，仍應注意。

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吳德榮說，最新模式模擬顯示，24至28日「太平洋高壓」逐漸東退、再北抬，環境水氣漸增，各地天氣仍晴朗炎熱，高溫都在35、36度左右，注意防曬、防中暑；午後雲量增多，山區有局部陣雨或雷雨，平地受影響的範圍逐日增大，有較大雨勢。

吳德榮提到，最新歐洲系集模式模擬顯示，10天內西北太平洋「熱帶擾動」發展的機率達40%，模擬發展成颱的機率仍偏低。不過，模式會再調整，需持續觀察。（編輯：黃世雅）1110622