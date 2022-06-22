莊人祥確診解隔 回歸主持疫情記者會

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中央流行疫情指揮中心22日下午2時疫情記者會，由完成7天居家照護的發言人莊人祥回歸主持。（中央社檔案照片）

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（中央社記者陳婕翎台北22日電）輝瑞兒童疫苗第2劑今天起開打，約有78萬名接種第1劑的小朋友準備施打，疫情指揮中心將於下午2時疫情記者會說明，今天記者會由完成7天居家照護的發言人莊人祥回歸主持。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情未停，昨天新增5萬6339例本土個案，以過去國內疫情數據公布經驗，因週末效應，每逢週二病例數都是當週最高，數據反映週末尚未上傳病例數，研判本週每日新增個案數仍可望降至4萬例。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中昨天已回歸實體辦公、開會，其接觸者社區防疫組長薛瑞元、醫療應變組副組長王必勝及發言人莊人祥日前也快篩陽性，今天凌晨完成7天居家照護，是否回歸主持疫情記者會，各界關注。

指揮中心21日公布，全台專責、負壓病房共1萬4134床、空床6760床、空床率47.8%，由於全國確診人數持續下降，專責醫療資源壓力逐漸舒緩，研擬下修專責病房開設數目，讓不屬於染疫確診，須進行一般手術的北部病患可以恢復治療，中南部仍須視本週疫情調整。

據「蘋果新聞網」報導，彰化某醫院身心科病房有患者出現呼吸道症狀，院方採檢後至少130人陽性，後續卻無相關感控措施，且一名護理人員須照顧約20名病人，身心俱疲。院方證實此事，但強調相關感控都遵循指揮中心指引進行，相關內容將是今天記者會關注焦點之一。

根據指揮中心統計，今年1月至6月20日，本土輕症、無症狀個案累計328萬9050例、占99.61%，中症累計7696例、占0.23%，重症累計5433例、占0.16%。（編輯：陳政偉）1110622