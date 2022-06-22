客傳會獲獎大豐收 將持續致力群族主流化

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（中央社記者張雄風台北22日電）客傳會今天舉辦年度諮詢會議，細數過去1年的工作成果，整體而言是獲獎最豐收的一年。客傳會董事長陳邦畛表示，將會繼續致力客家群族主流化，讓客家在不同的角落被看見。

客家公共傳播基金會今天以「大聲講客．新世代新傳播」為主題，舉辦年度諮詢座談會議，向各界報告客傳會過去一整年的工作成果。

陳邦畛會中指出，過去一年下來，基金會在各領域都有顯著的成長與改變，未來客傳會將繼續致力於客家族群主流化，提升客家聲望，讓客家在不同的角落被看見。

綜整過去一年的成果，客傳會發布新聞稿表示，無論是旗下講客廣播電台或是新媒體影像創作，屢獲各界好評並榮獲國內外大獎肯定，堪稱是客傳會獲獎最豐收的一年。

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客傳會指出，旗下講客廣播電台2021年入圍廣播金鐘獎8大獎項，最後拿下4項大獎、創下電台有史以來最佳成績；新媒體部分，描述傳統工匠技藝的「傳．傳」系列、「羅芳伯」、Yes We Can等新媒體影片捷報頻頻，屢獲國內外影展、電影獎肯定。

另外，也將全台唯一文資法保護的客家聚落屏東五溝水化為VR作品「浮光童夢——五溝水」，榮獲洛杉磯電影獎（LAFA）最佳VR影片獎項；全國性季刊「靛花」透過紙本刊物讓彼此發現「原來你也是客家人」、「驕傲說𠊎係客家人」，同樣榮獲2021的Shopping Design BEST 100大獎、入圍金點獎標章。（編輯：張芷瑄）1110622