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全台水庫蓄水率高 台水估8月底前供水無虞

2022/6/22 20:36
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（中央社記者曾智怡台北22日電）台水公司今天表示，今年受惠春雨及梅雨，目前水情良好，石門、寶二、德基、曾文等全台主要水庫蓄水量均較去年同期增加，預估至8月底前供水無虞。

台水今天發布新聞稿表示，根據中央氣象局長期天氣預測，今年6月仍為台灣的梅雨季節，6月中下旬逐漸轉變為夏季型的天氣；自7月起，台灣將開始進入颱風季節。

台水指出，今年受惠春雨及梅雨，目前水情甚佳，截至6月21日，北部主要水庫新山、石門、寶山、寶二水庫有效蓄水量合計2億3368萬噸、平均蓄水率92.83%，較去年同期增加約8603萬噸。

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中部永和山、明德、鯉魚潭、德基水庫有效蓄水量合計3億3950萬噸、平均蓄水率98.56%，較去年同期增加約2億2185萬噸；南部曾文、烏山頭、南化3座水庫有效蓄水量4億897萬噸、平均蓄水率60.37%，較去年同期增加約1億908萬噸。

台水表示，從目前水情狀況來看，近期不會出現缺水問題，全台各地估計至8月底前供水無虞；不過，須防範突然豪雨及未來夏季颱風可能造成的高濁度問題，或供水設施損壞而導致缺水。（編輯：張均懋）1110622

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