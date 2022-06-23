大車於高快速公路4歲以上須繫安全帶 預計12/1實施

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者汪淑芬台北23日電）立法院去年底修正通過「道路交通管理處罰條例」，新增4歲以上大型車乘客須繫安全帶。交通部昨天預告修正相關規定，主要是針對行駛於高速或快速公路的大型車，預計12月1日實施。

立法院會去年11月30日三讀通過修正「道路交通管理處罰條例」部分條文，其中增訂4歲以上大型車乘客須繫安全帶，駕駛違反規定將處新台幣3000元以上、6000元以下罰鍰，避免去年3月遊覽車在蘇花公路撞山壁，導致乘客被拋出車外而死傷的慘劇再度發生。

交通部昨天預告修正「高速公路及快速公路交通管制規則」、「違反道路交通管理事件統一裁罰基準及處理細則」及「汽車駕駛人及乘客繫安全帶實施及宣導辦法」草案。

根據「違反道路交通管理事件統一裁罰基準及處理細則」草案，汽車行駛於高速公路或快速公路上，汽車駕駛人、前座或小型車後座乘客或大型車乘載4歲以上乘客未依規定繫安全帶，駕駛可罰3000元至6000元，乘載2人以上營業大客車、計程車或租賃車輛有代僱駕駛人，違反規定都以最高6000元處罰。

但營業大客車、計程車或租賃車輛代僱駕駛人若已善盡告知義務，乘客仍未繫安全帶時，則處罰乘客，罰鍰從3000元到4500元。

根據交通部對「汽車駕駛人及乘客繫安全帶實施及宣導辦法」修正草案的總說明，大型車行駛於高速公路或快速公路，乘載4歲以上乘客未依規定繫安全帶的處罰，將自今年12月1日起實施。（編輯：張雅淨）1110623