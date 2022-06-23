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陳時中快篩仍陽缺席記者會 莊人祥：那條線更淡了

2022/6/23 15:36
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（中央社記者沈佩瑤、張茗喧、陳婕翎台北23日電）疫情指揮中心指揮官陳時中早已解隔出關，今天卻第4度缺席疫情記者會。發言人莊人祥表示，陳時中快篩代表陽性的那條線更淡了，越來越接近跟大家見面的機會。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情未停，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中12日快篩陽性經診斷確診，20日凌晨解除隔離後已回歸實體辦公，但今天下午仍然沒出席疫情記者會。

指揮中心發言人莊人祥表示，「中午陳時中有和大家開會，狀況非常良好，代表陽性的那條線更淡了，越來越接近跟大家見面的機會。」至於15日確診的衛福部常務次長石崇良也已經解隔出關，今天正式上班，快篩結果陰性。

針對台大兒童醫院小兒部主治醫師、指揮中心專家小組諮詢委員李秉穎今天上午接受網路電台訪問時提及陳時中沒有重症是萬幸。莊人祥說，可能有點開玩笑成分，據他觀察陳時中身體一直很好，與確診前相比沒有太大問題。

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞則指出，據對話內容，當時是因為主持人提問為何陳時中已解隔這麼久還是無法快篩陰性，李秉穎才回應沒有重症是萬幸，並不是認為陳時中應該要重症。

羅一鈞也表示，陳時中符合65歲、有慢性病等投藥標準，也有依醫囑服用莫納皮拉韋5天，降低重症風險。（編輯：陳政偉）1110623

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