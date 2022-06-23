陳建仁：小英之友會設關懷據點 助民眾度過疫情

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擔任小英之友會全國總會榮譽總會長的前副總統陳建仁（後左3）23日出席新北市小英之友會「全民互助，疫情安度」服務關懷據點成立大會，見證揭牌儀式。中央社記者黃旭昇新北攝 111年6月23日

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（中央社記者黃旭昇新北23日電）前副總統陳建仁今天指出，COVID-19疫情期間，小英之友會成立關懷據點，以民間力量照顧彼此，相愛互助民眾一起度過疫情，以慈悲善良的心照顧社會，讓光明與愛被世界看得到。

擔任小英之友會全國總會榮譽總會長的陳建仁今天下午應邀參加新北市小英之友會「全民互助，疫情安度」服務關懷據點成立大會，見證揭牌儀式，藉以照顧COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診民眾。

陳建仁致詞表示，疫情在中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中帶領下，公元2020年績效卓著，2021年COVID-19疫苗研發成功、採購疫苗，以6個月的時間達到外國12個月的疫苗接種覆蓋率，台灣2300萬民眾也是防疫無名英雄，目前台灣追加疫苗接種率也是名列各國前端。

陳建仁指出，成立關懷據點的關懷物資、看診資訊的連結、快篩試劑，對確診者幫助很大，是最有必要的物資。

有確診隔離經驗的民進黨立委羅致政致詞表示，確診造成生活不方便與困難，去年小英之友會捐助市民與醫療院所防疫物資，今年捐助關懷箱，在有迫切需要時提供所需。

羅致政指出，他在確診期間沒有接獲新北市政府的關懷電話，沒接獲關懷箱，只有接到通知簡訊；比較下，他的友人戶籍在高雄，確診時居住在台北市萬華，共接獲5通關懷電話，「不知道新北市府在做什麼」。

他說，因應總統蔡英文呼籲大家一起關懷民眾，小英之友會先從照顧會員開始，減少政府的負擔，拋磚引玉發揮互助的功能，照顧周邊親友。

民進黨立委江永昌指出，疫情期間醫護人員的努力令人感動，民間力量結合社區公司企業建立網路，與行政防疫機關聯繫給予援助、提供正確訊息，反映需求，有助於防疫，也希望降低憾事的發生。

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新北市小英之友會總會長賴正時致詞表示，響應蔡總統呼籲成立關懷中心，在短時間幫助確診與隔離的會員，給予物資的協助，讓全民互助，疫情安度，關懷箱內有快篩試劑等21項物資及相關防疫、視訊看診資訊連結。

小英之友會全國總會總會長顏志發致詞指出，新北市小英之友會是民間公益社團，也是蔡總統的民間友人，成立關懷據點立意良善，有助於穩定民心。（編輯：戴光育）1110623