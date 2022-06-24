消保處查網購電火鍋、電暖器等 135件違規下架

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（中央社記者吳欣紜台北24日電）電火鍋、電暖器及燙整髮棒等屬於應實施檢驗商品，消保處今年3月在10個網購平台抽查270件商品，發現其中135件商品未依規定揭露應檢驗資訊等，已通知平台業者下架。

經濟部在民國106年曾明文公告「以通訊交易方式訂立契約應提供消費者之資訊」，規定如果交易的商品屬於公告應依商品檢驗法執行檢驗並應標示商品檢驗標識者，企業經營者有義務揭示相關資訊。

消保處消保官王德明今天告訴中央社記者，應實施檢驗商品與一般商品不同，必須經過政府事先檢驗合格才可以販售，當政府檢驗完成也會有標章及檢驗碼，因此經濟部也要求透過平台販售者必須要揭露標章及檢驗碼。

王德明表示，行政院消費者保護處今年3月分別在六大電商所屬10個網購平台抽查電火鍋、電暖器、燙整髮棒等應施檢驗商品共270件，結果其中135件送請主管機關經濟部標準檢驗局認定違規，已通知平台業者下架。

根據調查結果，每個平台抽查27件，結果Yahoo旗下的拍賣與購物中心違規排名都高居第一，超級商城則排名第二，而抽查Yahoo拍賣的燙整髮棒的違規率也高達100%。

王德明呼籲，各平台業者應加強自主查核並為消費者把關，消費者在電商平台上購買應施檢驗商品時，也務必選購在網頁上有揭示商品檢驗標識或提供完成檢驗程序證明資訊的商品。（編輯：管中維）1110624