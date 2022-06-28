消基會啟動LINE帳號消費權益通 強化新知避糾紛

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（中央社記者楊淑閔台北28日電）消基會今天宣布LINE官方帳號「消費權益通」啟動，可掌握消費新知、修法動態、申訴資訊、同步參與記者會與論壇，透過強化新知避免糾紛，已逾5000人加入。

消基會今天召開「消基會LINE官方帳號－『消費權益通』服務開通了」記者會，至消基會官方臉書掃描記者會直播畫面的QR code，就能加入。

消基會董事長黃怡騰表示，消基會累積41年來的工作經驗，多方面累積豐富資訊，統計2021年至今年5月，就累計接聽2萬1127通諮詢電話、收到1852件申訴案件、召開74場記者會、所出版的消費者報導雜誌提供243篇消費文章，並執行19次產品試驗。

他指出，同期間，消基會也指派所屬20個委員會的學者與專家，出席793場次與政府消保決策擬定、消保法令修訂有關的會議，為消費者發聲並提供建言。

他強調，消費者只要加入消基會LINE官方帳號「消費權益通」，就可即時掌握6大類資訊，首先是「消保資訊即時通」，可掌握國際、國內最新消費知識；其次是「修法動態一把抓」，即時更新保障權益資訊。

再者是「雜誌文章推薦您」，提供消費者報導雜誌最新一期期刊報導議題資訊；第四是「即時關注記者會」，可透過網路科技同步參與記者會，了解最新消費事件、議題。

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第五是「申訴管道報您知」，可同步獲悉消基會彙整的消費申訴事件資訊，例如掌握不友善業者名單等訊息；第六是「論壇活動零時差」，可即時獲得活動訊息、聆聽直播，深入了解各種消費議題，最新一次活動是7月5日上午10時，將邀請中醫師解說如何因應長新冠。

行政院消費者保護處處長劉清芳、台北市政府消保官龔千雅、新北市政府主任消保官王治宇等人都到場祝賀，肯定此舉將推升消基會在消費者權益保護工作上的影響性，因為最好的消費者保護不是解決爭議，而是教育，透過強化消費者對於消費者權益新知的即時掌握，將可防止爭議發生。（編輯：張雅淨）1110628