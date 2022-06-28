攸關最新半導體製程設廠 中科二期擴建環評再審

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（中央社記者張雄風台北28日電）環保署今天審查中科二期擴建環評案，此案預計進駐半導體最先進製程，但由於開發面積約94公頃，環評委員要求評估縮減範圍，另外強化地震調查資料等，建議補充修正後再審。

行政院環境保護署召開「中部科學園區台中園區擴建二期開發計畫環境影響說明書」。開發單位科技部中部科學園區管理局表示，此計畫預計引進半導體及上中下游產業以及其他相關科學事業，以因應產業布局用地需求，並擴大台灣整體科技發展動能，維持半導體產業全球競爭力。

中科管理局指出，此基地最小需求面積約94.62公頃，其中廠房經濟規模需求來看，半導體最先進製程需4座廠房約52公頃，其餘為公共設施及綠帶；引進產業為半導體及上中下游產業以及其他相關科學事業，預估產值達新台幣5014億元，直接就業人口約4500人。

環評委員認為這個案子是擴建二期，且面積近100公頃，建議中科管理局評估縮減開發規模及降低用水量、用電量，或者直接進入較嚴格的第二階段環境影響評估。

另外有環委提到，鄰近有大甲斷層，清朝有活動過，當時地震規模是7.1，死亡超過1000人；開發單位應假設這條斷層若動了，最大規模達多少，並認為「只依現在的地震規範設計是不夠的」。

環委也關心空污問題，就算在空污季台中電廠降載，但科學園區仍然持續運作，對空污減量有限，因此要求加強空氣污染物排放量、溫室氣體排放量等增量抵換的具體內容。

在廢棄物處理部分，由於擴建二期中並沒有自設的廢棄物處理設施，環委要求評估於科技部轄管園區內進行處理處置。

科技部回應，開發範圍原先是高爾夫球場、靶場，兩者加起來約80公頃，再加上連通的面積才達到94公頃，並非刻意規避二階環評。

廢棄物部分，中科未來有規劃在自己的園區內設廢棄物處理設施，但現階段可能會有困難，會需要其他園區支援，就長程計畫可以考慮廢棄物不出園區外。

會議歷時近3小時，環委要求加強生態調查及保育類野生動物（含石虎）的衝擊評估；加強各類化學品管理及減量計畫。會議建議本案補充修正後再審。（編輯：管中維）1110628