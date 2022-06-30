校產捐暨南大學掀波 南開科大：緩議後不再討論

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南開科技大學有意捐贈給暨南大學引發風波，南開科大董事會經深入討論後，做出捐贈意向案予以緩議的決議，南開科大30日辦理「永續南開，展翅上騰」記者會，校長許聰鑫（右5）表示，捐贈議題日後不會再討論，就此打住、就此消失。中央社記者蕭博陽南投縣攝 111年6月30日

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（中央社記者蕭博陽南投縣30日電）南開科大有意捐贈給暨南大學引發風波，南開科大董事會6月9日深入討論後，做出捐贈意向案予以緩議的決議，南開科大校長許聰鑫今天進一步表示，捐贈案不會再討論，就此消失。

南開科技大學董事會先前有意將校產「捐贈」給國立暨南國際大學，引發雙方師生、校友關注，南開科大教職員工權益促進會也為此痛批董事長容繼業獨裁、蠻幹，之後南開董事會6月9日再次討論，決議捐贈意向案「緩議」，並與教職員工討論後認為應持續招生。

南開科大今天辦理「永續南開，展翅上騰」記者會，校長許聰鑫、國民黨立法委員許淑華、南投縣議員賴燕雪等人出席，並邀上百名傑出校友、教職員工、民意代表、產業界、學界人士到場力挺，許聰鑫致詞表示，學校將堅守技職教育專業，持續培育產業所需人才。

許聰鑫表示，感謝校友返校關心南開科大未來發展，先前歷經捐贈議題風波，師生反映想法並經董事會討論，做出予以緩議的決議，但師生仍擔心「緩議」後會不會「再議」，經他理解，可以很清楚告訴師生，捐贈議題日後不會再討論，就此打住、就此消失。

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許聰鑫說，日後要做的事就是自立自強，南開科大歷年辦學績效卓著，不僅通過教育部校務評鑑各項指標，教育部獎勵補助經費、高教深耕計畫經費屢創新高，畢業生也獲產業界肯定，且學校財務健全，無銀行貸款，銀行現金存款達新台幣4億8000萬元。

據了解，南開董事會公益董事占7席、創辦人顧家2席，董事長容繼業等人屬公益董事，對南開科大情感連結不深，才會有意捐贈校產給暨南大學，不料此舉引發南開多數師生強烈反彈及外界壓力，認為「外人拿我的家產去送別人」，因此董事會改為「緩議」。（編輯：方沛清）1110630