長榮與空服員續簽團體協約 核心權益均維持

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（中央社記者張雄風台北4日電）長榮空服員2019年罷工，最後成功簽訂團體協約，效期將屆滿。空服員工會今天說，勞資雙方已正式續簽團體協約，因罷工而爭取的核心訴求，如飛安獎金、定期勞資會議等均能維持。

桃園市空服員職業工會發布新聞稿表示，2016年成功突破長榮集團零工會、2019年發動長榮空服員罷工並簽訂團體協約，團體協約3年效期即將於5日屆滿，經數次勞資溝通後達成共識，今天正式續簽團體協約。

空服員工會提到，在邊境解封之際，正式續簽團體協約，其中2019年長榮空服員罷工爭取到的核心訴求，原約定過夜航班將採漸進式恢復，飛安獎金、定期勞資會議等均能維持。

空服員工會表示，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間，因嚴格的檢疫規範與境外染疫風險遽高，航班大量減少，嚴重影響航空公司營運和空服員生計，然勞資都在為保障空服員的基本勞動條件而努力。

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空服員工會進一步說明，國際間許多航空公司在疫情期間倒閉或選擇大量解僱，勞資關係趨於惡化，導致疫情過後，許多航空公司因人力不足衍生復飛困難和過勞問題，甚至引爆罷工等嚴重的勞資爭議。

空服員工會說，長榮空服員團協得以成功續簽，不僅象徵勞資關係的穩定，更代表台灣航空業將有更充足的能量面對航空業的復甦，空服員工會誠盼勞資關係在疫情過後仍可穩定前進，也將一直站在基層立場，監督航空公司並關注空服員各項勞動議題。（編輯：管中維）1110704