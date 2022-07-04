康護寧消炎漱口液不純物超標 1500瓶啟動回收

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食藥署4日宣布，藥用漱口水「康護寧消炎殺菌漱口液劑」不純物超標，1500瓶全面下架回收。（圖取自倍斯特醫藥⽣物科技網頁bestpharma.com.tw）

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（中央社記者張茗喧台北4日電）食藥署今天宣布，藥用漱口水「康護寧消炎殺菌漱口液劑」不純物超標，1500瓶全面下架回收；信隆藥品旗下「益納軟膏」、「愈安軟膏」則因主成分含量違規，回收2500多罐。

衛生福利部食品藥物管理署今天上午公布最新藥品回收警訊，「康護寧消炎殺菌漱口液劑」檢出不純物超標、「益納軟膏」及「愈安軟膏」主成分含量不符規定，經廠商主動通報下架回收。

食藥署藥品組科長洪國登接受中央社記者訪問時表示，倍斯特醫藥公司生產的「康護寧消炎殺菌漱口液劑」是一款藥用漱口水，為自費的處方藥品，主要用於紓解口腔及喉嚨疼痛。

洪國登說，日前廠商於產品出廠第6個月進行安定性試驗時，發現不純物濃度超過0.1%標準，3批次、約1500瓶全面回收下架，預計7月23日前下架完畢並繳交調查報告。

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洪國登指出，另2款軟膏則均為信隆藥品生產的指示藥品，其中「益納軟膏」主要用於治療皮膚乾燥、皮膚龜裂等症狀，但日前進行安定性試驗時發現主成分含量有高有低，同一批產品有部分低於90%、有部分高於130%，顯示品質相當不穩定，因此擴大回收3批次、約900多罐藥品，7月21日前回收完畢並繳交調查報告。

洪國登表示，「愈安軟膏」依規定主成分含量應介於90%至120%之間，有一批驗出主成分含量低於90%，但仍擴大回收共2批次、約1600罐產品，7月22日前回收完畢並繳交調查報告。（編輯：郭諭儒）1110704