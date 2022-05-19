便祕藥「便通樂膜衣錠」含量不足 90萬顆急回收

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健保年用量約2.4億顆的便祕老藥「中美便通樂膜衣錠」（圖）被食藥署檢出含量、溶離度等標準不合格，約90萬顆將下架回收。（食藥署提供）中央社記者張茗喧傳真 111年5月19日

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（中央社記者張茗喧台北19日電）食藥署今天宣布，年用2.4億顆的便祕老藥「中美便通樂膜衣錠」被驗出含量、溶離度等2項標準不合格，恐影響藥效，1批號、約90萬顆即起回收，並要求藥廠清查其他批號藥品。

衛生福利部食品藥物管理署今天下午公布最新藥品回收警訊，興中美生技有限公司生產的「中美便通樂膜衣錠」因含量測定及溶離度試驗都不符規定，1批次（批號：D10S）將下架回收。

食藥署品質監督管理組科長傅淑卿表示，這款藥是國內歷史悠久的老藥，主要用於緩解便祕，這款藥屬於指示藥品，除了可在藥局經藥師指示下購買使用，健保也有給付，年申報量約2.4億顆。

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傅淑卿指出，食藥署去年曾啟動藥品查核專案時，在這家藥廠抽驗到這批2019年生產、仍在效期內的產品，不僅藥品含量低於90%，溶離度也不符規定；她解釋，所謂溶離度就是藥品到體內後釋放出的藥品成分，若釋放較少恐影響藥效。

傅淑卿說，據統計，這一批次不合格藥品約有90萬顆，藥廠必須在7月4日前回收完畢，同時要求藥廠主動調查不合格原因並清查其他批號藥品，完成後將繳交調查報告並提出改善方案。（編輯：陳政偉）1110519