更多編輯台推薦新聞：
金曲獎完整入圍名單 盧廣仲黃宣搶歌王、蔡健雅詹雯婷爭歌后
娛樂

金曲獎完整入圍名單 盧廣仲黃宣搶歌王、蔡健雅詹雯婷爭歌后

南加州教會槍擊案擋彈犧牲 鄭達志醫師視病猶親備受推崇
國際

南加州教會槍擊案擋彈犧牲 鄭達志醫師視病猶親備受推崇

第4劑COVID-19疫苗哪些人可以接種？如何預約？QA一次看
生活

第4劑COVID-19疫苗哪些人可以接種？如何預約？QA一次看

疫情整理包》本土逾9萬例 確診者康復3個月內不再被匡列

疫情整理包》本土逾9萬例 確診者康復3個月內不再被匡列

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
金管會：房貸車貸卡費可申請緩繳3至6個月 延長至明年6月底
首頁 / 生活

便祕藥「便通樂膜衣錠」含量不足 90萬顆急回收

2022/5/19 16:23（5/19 17:26 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
健保年用量約2.4億顆的便祕老藥「中美便通樂膜衣錠」（圖）被食藥署檢出含量、溶離度等標準不合格，約90萬顆將下架回收。（食藥署提供）中央社記者張茗喧傳真 111年5月19日
健保年用量約2.4億顆的便祕老藥「中美便通樂膜衣錠」（圖）被食藥署檢出含量、溶離度等標準不合格，約90萬顆將下架回收。（食藥署提供）中央社記者張茗喧傳真 111年5月19日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張茗喧台北19日電）食藥署今天宣布，年用2.4億顆的便祕老藥「中美便通樂膜衣錠」被驗出含量、溶離度等2項標準不合格，恐影響藥效，1批號、約90萬顆即起回收，並要求藥廠清查其他批號藥品。

衛生福利部食品藥物管理署今天下午公布最新藥品回收警訊，興中美生技有限公司生產的「中美便通樂膜衣錠」因含量測定及溶離度試驗都不符規定，1批次（批號：D10S）將下架回收。

食藥署品質監督管理組科長傅淑卿表示，這款藥是國內歷史悠久的老藥，主要用於緩解便祕，這款藥屬於指示藥品，除了可在藥局經藥師指示下購買使用，健保也有給付，年申報量約2.4億顆。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

傅淑卿指出，食藥署去年曾啟動藥品查核專案時，在這家藥廠抽驗到這批2019年生產、仍在效期內的產品，不僅藥品含量低於90%，溶離度也不符規定；她解釋，所謂溶離度就是藥品到體內後釋放出的藥品成分，若釋放較少恐影響藥效。

傅淑卿說，據統計，這一批次不合格藥品約有90萬顆，藥廠必須在7月4日前回收完畢，同時要求藥廠主動調查不合格原因並清查其他批號藥品，完成後將繳交調查報告並提出改善方案。（編輯：陳政偉）1110519

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族