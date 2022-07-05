甲狀腺風暴致死率高 病人按時就醫服藥很重要

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（中央社記者李先鳳花蓮縣5日電）作家楊渡的女兒、時尚雜誌總編輯楊茵絜日前因「甲狀腺風暴」引發心臟衰竭辭世，引發各界關注；花蓮慈濟醫院指出，甲狀腺風暴致死率高，病人應注意按時就醫服藥。

花蓮慈濟醫院今天發布訊息表示，「甲狀腺風暴」是甲狀腺機能亢進症最嚴重的急性併發症，也是相當罕見的急症，預防方式就是要好好治療甲狀腺機能亢進。

花蓮慈濟醫院新陳代謝內分泌科主治醫師謝明蓁指出，「甲狀腺風暴」讓身體新陳代謝非常旺盛，造成心肌衰竭、意識模糊，死亡率非常高，可達到50%。

謝明蓁表示，甲狀腺風暴等於「甲狀腺危象」，是甲狀腺功能極度反應的表現，通常激發交感神經的腎上腺素，導致心跳異常得快，高心輸出量下導致心臟衰竭，並產生其他生命危象，包括呼吸問題、意識狀態問題，最後可能危及生命。

「甲狀腺風暴」常見的症狀包括高燒（38-40℃）、心血管系統可能症狀包括心跳過快（每分鐘140次以上）、心律不整、心衰竭；中樞神經系統可能的症狀為易焦慮、躁動、精神混亂、譫妄與昏迷；肝膽腸胃系統則可能出現腹瀉、噁心、嘔吐或黃疸。

其他不典型的症狀則包括橫紋肌溶解、肝衰竭、休克、癲癇、急性腹痛或多重器官衰竭等臨床表現。

誘發甲狀腺風暴常見原因，主要是病人甲狀腺功能紊亂，也可能是不規則用藥、外傷、感染、顯影劑或壓力過大進而誘發大量分泌甲狀腺素引起。

謝明蓁說，預防方式還是要好好治療甲狀腺機能亢進，辨認出需要就醫的不穩定現象。（編輯：陳仁華）1110705