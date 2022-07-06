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開普敦媽祖克服疫情 萬里奔波終返北港朝天宮謁祖

2022/7/6 16:55（7/6 17:06 更新）
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南非開普敦朝天宮董事長韋佑勳（手捧媽祖神像者）6日表示，能回北港謁祖是神蹟，在媽祖庇佑下才能突破COVID-19疫情阻撓，返台至北港朝天宮謁祖。中央社記者蔡智明攝 111年7月6日
南非開普敦朝天宮董事長韋佑勳（手捧媽祖神像者）6日表示，能回北港謁祖是神蹟，在媽祖庇佑下才能突破COVID-19疫情阻撓，返台至北港朝天宮謁祖。中央社記者蔡智明攝 111年7月6日
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（中央社記者蔡智明雲林縣6日電）北港朝天宮分靈南非開普敦媽祖多年未返台進香謁祖，今年突破COVID-19疫情重重阻撓，才搭上飛機經萬里航程飛抵台灣，今天回到北港朝天宮；開普敦朝天宮董事長韋佑勳說，能回來謁祖是神蹟。

南非開普敦朝天宮媽祖飛行1萬3000多公里回台進香謁祖，北港朝天宮今天安排千里眼、順風耳將軍及獅陣等陣頭盛大相迎，鞭炮聲不絕於耳。

韋佑勳接受媒體聯訪表示，能回北港謁祖是神蹟；今年元宵節意外得到媽祖指示，要回北港謁祖，廟裡所有幹部都嚇一跳，那時航空公司因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情都沒飛台灣。

韋佑勳說，決定返台謁祖2天後，新加坡航空說可以飛了，但日期一直修改，他們都懷疑能否成行，但在媽祖庇佑下，疫情趨緩，還是順利回台。

韋佑勳表示，媽祖也指示在返台後檢疫時間會縮短為7天，果真6月15日抵台那天，入境檢疫政策變成「居家檢疫3天+自主防疫4天」。

北港朝天宮表示，朝天宮分靈全世界30多個國家，讓媽祖宗教信仰國際化，南非開普敦是台灣遠洋漁船的根據地，分靈到開普敦是為了庇佑台灣漁民。（編輯：陳仁華）1110706

南非開普敦朝天宮媽祖飛行1萬3000多公里回台進香謁祖，北港朝天宮6日安排千里眼、順風耳將軍及獅陣等陣頭盛大相迎，鞭炮聲不絕於耳。中央社記者蔡智明攝 111年7月6日
南非開普敦朝天宮媽祖飛行1萬3000多公里回台進香謁祖，北港朝天宮6日安排千里眼、順風耳將軍及獅陣等陣頭盛大相迎，鞭炮聲不絕於耳。中央社記者蔡智明攝 111年7月6日
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