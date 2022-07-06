教師霸凌學生記1大過 中市府：依當時教師法辦理

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（中央社記者趙麗妍台中6日電）台中市西苑高中教師陳鴻明霸凌學生，謹記1大過，監察院今天糾正台中市教育局，中市府回應，教師法修正前，教評會中教師代表人數占優勢，依當時教師法辦理，無「未依法妥適處置」。

根據監察院最新公布的糾正案文指出，據台中市立西苑高中甲生家長陳訴，從民國105年12月起，甲生被班導師陳鴻明長達1年凌虐施暴，甚至取不雅綽號「勃雞」，損及學生人格，但校方謹記1大過，仍在校任教，今天通過糾正台中市政府教育局及西苑高中。

對此，台中市教育局透過文字稿回應，陳師霸凌體罰甲生部分，經西苑高中調查屬實，經台中市政府社會局公告在案，只是涉及當年教師法修正前，教評會教師代表人數，在表決過程中始終占有優勢，最終核處陳師1大過之處分，未予停聘或解聘，有欠公允。

教育局在接受監察院約談之際，已向監委表示甲生案處理程序均依當時的教師法相關規定辦理，絕無「未依法妥適處置」之情形。

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教育局允諾，另就陳師疑涉體罰另1名學生案件，按教師法修正後施行規定辦理，學校教評會未依規定召開、審議或決議，主管機關認有違法之虞時，應敘明理由交回學校審議或復議；屆期未依法審議或復議者，主管機關得敘明理由逕行提交教師專業審查會審議，可追究學校相關人員責任。

對於監察院糾正「教育局對於西苑高中妥適性顯有疑義的處理結果，未依法進行妥適處置，實有未當」之說法，教育局表示，將於收到該院糾正案文後審慎研處。（編輯：黃世雅）1110706